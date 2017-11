Rédaction en ligne

Les armes envoyées et munitions retrouvées dans le canal Charleroi-Bruxelles en mai dernier et envoyées pour analyse à l’INCC le 27 octobre ne « parleront » malheureusement pas. Selon nos informations, les enquêteurs de la cellule Brabant Wallon ne recevront le rapport complet et définitif que ce jeudi mais un pré-rapport, reçu ce mardi, est déjà négatif.