Radja Nainggolan de retour chez les Diables: «Ne pas être repris, c'était difficile et douloureux»

Après Laurent Depoitre et Adnan Januzaj, également repris chez les Diables rouges par Roberto Martinez, à la surprise générale pour de nombreux supporters des Diables rouges, c’est Radja Nainggolan qui a pris la parole lors de la première conférence de presse de la semaine.

« Ne pas être repris, c’était difficile et douloureux, mais je suis heureux à présent », a-t-il lancé, mardi après-midi, devant de nombreux journalistes. « Je pense avoir été toujours sage et mes prestations en club ont probablement compliqué les choix du sélectionneur. Le moins que je puisse dire, c’est que je me sens soutenu dans ce groupe. Je pense d’ailleurs que je mérite cette sélection ».

« Je craignais de ne pas, de nouveau, être là, je suis donc très content de figurer dans la sélection », a confié Radja Naingolan qui avait été remplacé à la mi-temps de la rencontre amicale face à la République tchèque en juin dernier et trois jours plus tard il était resté sur le banc en Estonie. Il était absent des deux dernières sélections.

« Je dois avouer que cela me trottait dans la tête. J’avais du mal à accepter de ne pas être sélectionné, aussi parce que je n’ai pas vraiment reçu de raison. J’étais à l’entraînement avec Rome quand j’ai appris ma sélection. Je n’y croyais pas, mais je suis vraiment très content d’être à nouveau là. J’espère pouvoir parler avec l’entraîneur dans les prochains jours ».

Roberto Martinez a expliqué vouloir voir un maximum de joueurs à l’œuvre, et dans son groupe, avant de composer sa sélection des 23 pour la Coupe du Monde l’an prochain en Russie.

« Je ne ressens pas ces deux matches de préparation comme un examen », a encore ajouté Radja Nainggolan. « Je vais jouer comme je joue chacune de mes rencontres et je ne ressens pas de stress supplémentaire. Si je vais mieux me comporter ? Mais j’ai toujours été un brave gars. J’ai été une fois en retard, et je me suis excusé auprès du coach ».

Le milieu de terrain n’avait pas été retenu pour la Coupe du Monde 2014. « Sur le terrain ou sur le banc, je veux être à la Coupe du Monde. Je veux avancer positivement. À l’époque, on me connaissait moins. J’ai montré depuis mes qualités. Et j’espère recevoir ma chance pour me montrer. J’ai reçu le soutien d’autres Diables rouges, des supporters aussi, et ça, cela fait du bien ».