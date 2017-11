Me Jean-Philippe Mayence, avocat de Valentin Devriese lors du procès du double assassinat d’Hensies plaidé en octobre dernier devant la cour d’assises du Hainaut, a déposé un pourvoi en cassation au nom de son client, a-t-on appris mardi. Valentin Devriese avait été condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour non-assistance à personne en danger, séquestration et torture, le 27 octobre dernier. L’avocat estime que la peine est illégale.

Le jeune homme et son avocat, M e Mayence, considèrent que la peine est illégale. Photos EG

Dans sa plaidoirie, Me Mayence avait expliqué qu’une peine supérieure à cinq ans de prison n’existait pas car son client, reconnu coupable de deux délits, avait bénéficié de trois circonstances atténuantes: l’âge au moment des faits (18 ans et sept jours), l’immaturité et la reprise des études.

Néanmoins, son client avait écopé d’une peine de 12 ans de réclusion criminelle pour non-assistance à personne en danger, séquestration et torture. Lors du débat sur la culpabilité, le jury avait estimé qu’il ne pouvait pas être déclaré coupable d’un double assassinat car il n’avait pas participé à la discussion relative à la mise à mort des deux victimes, Fanny Colmant et David Dubois.

Le 22 mai 2014, Valentin avait accompagné David Berlemont et la fille aînée de Cindy Mahieu, alors mineure, à Dour pour chercher Fanny Colmant et la ramener chez Cindy Mahieu. Celle-ci souhaitait l’interroger au sujet d’un vol avec violence commis chez elle en mars 2014. Fanny avait reçu de nombreux coups avant de donner le nom de David Dubois.

Après avoir passé Fanny et David à tabac, six des neuf accusés avaient discuté du sort à réserver aux victimes, lesquelles ont été jetées vivantes dans le canal Nimy-Blaton durant la nuit. Valentin n’est pas allé au canal, il est rentré chez lui au retour de ceux qui y sont allés.

