Le roi Philippe salue des liens entre la Belgique et l'Inde «basés sur la confiance»

Le roi Philippe a mis l’accent, lors de son discours à l’occasion du banquet d’Etat organisé à New Delhi mardi soir, sur la relation «de confiance» qui unit l’Inde et la Belgique. Les deux pays célèbrent cette année 70 ans de relations diplomatiques.

Le souverain a débuté sa prise de parole en mentionnant la devise de l’Inde depuis plus de 2.500 ans: «La vérité seule triomphe» ("Satyam eva jayate"), soulignant que celle-ci avait «d’autant plus de valeur dans le monde complexe d’aujourd’hui». Cette devise «nous guidera tout au long de notre visite en Inde», a poursuivi le Roi.

«Comme de nombreux Belges et membres de notre délégation, nous venons en Inde avec respect et admiration pour votre ancienne et riche culture, qui continue de nous émerveiller et de nous inspirer.»

(Photos EPA)

«Au fil des siècles, la Belgique et l’Inde ont développé des liens basés sur la confiance», a-t-il déclaré. Le roi Philippe est revenu sur plusieurs épisodes de l’histoire unissant les deux pays, rappelant que des milliers de soldats indiens ont donné leur vie sur le Front de l’Ouest durant la Première Guerre mondiale. «Alors que nous faisons face ensemble à de nouveaux défis, il est bon de savoir que nous avons une relation si solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer.»

«Votre gouvernement a lancé des projets ambitieux, tels que Digital India, Make in India, Skill India, Start Up India, Smart Cities et Clean Ganga. Cela coïncide avec des projets similaires qui se mettent en place en Belgique et en Europe», a encore relevé le souverain.

Selon lui, «l’Inde et l’Europe défendent les mêmes valeurs pour des sociétés libres et ouvertes». «En tant que pays au carrefour des cultures et langages européens, la Belgique veut contribuer à renforcer ces relations et devenir une porte ouverte pour l’Inde vers l’Europe», a conclu le Roi avant de porter un toast en l’honneur du président indien Ram Nath Kovind et de son épouse.

Le couple royal est arrivé en Inde dimanche soir pour une visite d’Etat de cinq jours.