L'Excel Mouscron recense six internationaux

Mircea Rednic et son staff disposent d’un groupe réduit cette semaine. Six joueurs ont été appelés dans leur sélection respective.

Nathan De Medina, Aristote Nkaka, Omar Govea, Mergim Vojvoda, Fabrice Olinga et Jonathan Bolingi ont des rendez-vous internationaux. Voici leur programme :

Nathan De Medina et Aristote Nkaka (Belgique U21)

Jeudi 9/11 (Belgique-Chypre)

Mardi 14/11 (Turquie-Belgique)

Omar Govea (Mexique)

Vendredi 10/11 (Belgique-Mexique)

Lundi 13/11 (Pologne-Mexique)

Mergim Vojvoda (Kosovo)

Lundi 13/11 (Kosovo-Lettonie)

Fabrice Olinga (Cameroun)

Samedi 11/11 (Zambie-Cameroun)*

Jonathan Bolingi (RD Congo)

Samedi 11/11 (RD Congo-Guinée)*

*Match qui rentre dans le cadre des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde. Le Cameroun n’a d’ores et déjà plus aucune chance de qualification. Pour se qualifier en Russie, la RD Congo doit l’emporter contre la Guinée, et espérer une défaite de la Tunisie dans le même temps.