Cette mannequin liégeoise malade candidate à Miss Télévie

Emeline , une Liégeoise de 18 ans, participera le 2 décembre prochain au concours Miss et Mister Télévie organisé par Lias Luesma (29) à Huy. La jeune fille est atteinte d’une maladie orpheline. En participant au défilé du Télévie, elle souhaite montrer qu’il faut vivre ses rêves et sa vie peu importe le diagnostic.

Quand on est adolescent, faire du sport, sortir et s’amuser semble chose naturelle. Malheureusement, cette chance n’est pas donnée à tous. Pour Emeline (photo), sortir de sa chambre relève d’un défi. Elle est atteinte d’une maladie orpheline. « Cela fait 4 ans que c’est comme ça. Malgré les médecins consultés, on ne parvient pas à mettre un nom sur ma maladie. Je n’ai donc aucun traitement à prendre. », explique l’adolescente.

Malgré cela, cette jeune fille très courageuse a décidé de participer à Miss Télévie !

> Emeline (photo) nous explique ce qu’est sa maladie.

> «Tout ce que mon médecin me dit de ne pas faire, je le fais»