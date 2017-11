Pecq : Marc D'Haene vivement critiqué par l'opposition

Si la fusion entre le CPAS et la commune n’était pas à l’ordre du jour lors du conseil communal de Pecq, il en a tout de même été question. Entre échevins et conseillers, les avis divergent. Le mouvement Oser emmené par André Demortier fustige aussi le projet de Résidences Services…

À Pecq, les conseils communaux sont l’occasion d’échange parfois houleux entre Marc D’Haene et une partie de l’opposition emmenée par l’ancien échevin André Demortier. Comme à son habitude, le membre du groupe Oser n’a pas été de main morte pour descendre le bourgmestre et son équipe sur différents points qui ont capté son attention. Premièrement sur la fusion entre le CPAS et la commune. « Ce serait une charge insurmontable pour les communes » annonce le conseiller de l’opposition. « On en parle de plus en plus. Si c’est souhaitable, pourquoi pas… mais ce n’est pas une obligation, ne nous emballons pas », a pour sa part annoncé le bourgmestre.

