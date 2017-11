La commission de la Justice approuve la peine de sûreté en première lecture

Le nouveau dispositif permettra au juge d’imposer un minimum de peine de prison à purger avant d’obtenir une libération conditionnelle. Ce minimum sera de deux tiers de la peine lorsqu’il s’agira de crimes contre la sûreté de l’Etat, d’infractions terroristes ou au droit humanitaire, de viol ayant entraîné la mort, de torture ou d’enlèvement d’un mineur ayant entraîné sa mort. La peine de sûreté pourra également être appliquée à l’assassinat d’un policier. Si la peine prononcée est de plus de trente ans, le minimum à purger pourra être fixé à 15 ans.

Selon le ministre de la Justice, Koen Geens, la loi vise l’exécution de la peine et non la peine en elle-même. Elle s’appliquera donc dès son entrée en vigueur. Il s’agit d’une faculté accordée au juge, et qui porte sur une partie de la peine, non la peine en entier.

L’opposition redoute les effets du texte qui, à ses yeux, poussera plus de condamnés à exécuter la totalité de leur peine, sans libération conditionnelle qui permet de contrôler leur retour dans la société. «Le projet de loi interdit au tribunal d’application des peines de jouer son rôle», a reproché Ozlem Ozen (PS). «La société sera-t-elle plus sûre?» a demandé Stefaan Van Hecke (Groen).

La société a changé, a rappelé M. Geens, et comprend de moins en moins qu’une peine ne soit pas suffisamment purgée. «La peine qui ne peut être réduite en fonction d’un bon comportement est une peine cruelle», a-t-il toutefois expliqué. «Notre monde a fondamentalement changé. Parfois, je dois défendre des choses qui aux yeux de l’opinion publique sont indéfendables».

Le ministre conteste l’opinion selon laquelle les peines seront encore plus sévères qu’actuellement. Actuellement, le juge fait un «pari» sur la peine effectivement prestée. A l’avenir, ce pari sera moins grand.

Un crime commis contre un policier sera plus sévèrement réprimé. «Le policier est plus présent sur le terrain (de la lutte contre la criminalité) que n’importe quelle autre personne», a fait valoir M. Geens.