Comines: Roda cherche son identité dans son show

Ce jeudi 9 novembre, le Centre-Culturel de Comines-Warneton propose un spectacle atypique. Pendant une heure trente, l’artiste Roda se dévoile sur scène pour sa pièce « On The Road… A ». Primée, cette pièce ne laissera pas indifférente. Surtout que Roda débarque avec une vingtaine de personnalités qu’il va mettre en avant et dévoiler. Le tout en faisant travailler votre réflexion.

Roda est un homme du monde. Ce Belge d’origine libanaise est né au Maroc. Il a grandi en Guinée et il explique aux vigiles qu’il est italien pour faciliter ses sorties en soirée ainsi que pour entrer plus facilement en boîte de nuit. Autant dire qu’en plus d’avoir de multiples connaissances, cet homme est un malin. Mais il est également un esthète, un artiste, comme le prouve le spectacle qu’il va reproduire sur la scène du Centre Culturel de Comines-Warneton ce jeudi 9 novembre et qu’il a intitulé « On The Road… A ». « Il a ajouté ce grand ‘A’ à son titre pour que ça fasse Roda », explique Didier Coquet, du Centre Cutlurel de Comines-Warneton.

