Inculpé après un accident volontaire à Mouscron

Le parquet avait requis un mandat d’arrêt pour coups et blessures volontaires, avec la circonstance aggravante que la victime avait subi une incapacité de travail de 10 jours. Entendu par le juge d’instruction M. Blondiaux, le conducteur a été inculpé de coups et blessures involontaires et de délit de fuite. L’homme, un Mouscronnois âgé de 23 ans, a été libéré sous conditions.