Roberto Martinez: "J'aurai un bon entretien avec Nainggolan"

Roberto Martinez a repris Radja Nainggolan dans sa sélection pour les deux derniers devoirs de l’année des Diables rouges, en préparation, face au Mexique le 10 novembre et contre le Japon le 14 novembre.

Le sélectionneur national avait laissé de côté à deux reprises le milieu de terrain de l’AS Rome, il veut voir à présent Radja Nainggolan saisir sa chance. « Il a démontré sa bonne forme dans son club et mérite sa sélection », a confié Roberto Martinez, mardi à Tubize. « Je veux voir maintenant s’il va saisir sa chance. Il doit montrer, comme tous les autres joueurs, tant sur et en dehors du terrain, qu’il mérite sa sélection. J’aurai certainement un bon entretien avec lui dans les prochains jours ».

Roberto Martinez a déjà précisé qu’il avait l’intention d’user de la possibilité des six changements lors des deux rencontres pour voir un maximum de joueurs à l’oeuvre avant de composer son noyau de 23 pour la Coupe du Monde en Russie l’année prochaine. Il a d’ailleurs appelé pour la première fois sous son règne à la tête des Diables Laurent Depoitre et Adnan Januzaj.

« Des joueurs intéressants que je veux voir évoluer », a commenté encore Roberto Martinez. « Laurent est vraiment bien à Huddersfield. Je l’avais remarqué à La Gantoise et il a fait beaucoup de progrès en peu de temps en Angleterre après une saison difficile à Porto. Januzaj aussi fait du bon boulot à la Real Sociedad. La compétition espagnole lui convient vraiment bien. Je vois qu’il se sent bien dans sa peau et je suis impatient de le voir à l’oeuvre avc les Diables. »

Marouane Fellaini ne figure pas dans la sélection, parce qu’il n’était pas suffisamment rétabli, avait expliqué Roberto Martinez. Fellaini a pourtant joué ce week-end avec Manchester United en championnat. « Il n’est pas suffisamment rétabli et nous ne voulons prendre aucun risque », a maintenu le sélectionneur national. « Nous voulons lui laisser le temps de récupérer totalement. S’il s’agissait de matches de qualification, je l’aurais probablement appelé. Mais pas pour des matches de préparation. Pour le reste, tout le monde semble en forme. Christian Kabasele aussi. Nous verrons après ces deux jours d’entraînement qui jouera contre le Mexique ».