Spa se déclare ville sans l'être pour autant

Rédaction en ligne

Quand on évoque Spa, on pense avant tout à la définir comme une ville et non une commune. Pourtant, c’est une erreur car la cité thermale possède bien le statut de commune et non de ville alors qu’elle aime pourtant se déclarer comme telle. S’il s’agit avant tout d’une valeur symbolique, les autorités communales vont introduire un dossier de reconnaissance en tant que ville dans les prochaines semaines.