Un quatrième album pour la «ProvidenceBand», collectif musical de jeunes de l'Institut Médico Pédagogique d'Etalle

Providence Band, c’est le nom de ce collectif musical, composé de jeunes de l’institut médico-pédagogique de « La Providence » à Étalle. Accompagné par deux éducateurs, ils ont récemment sorti un quatrième album. Ce dernier mélange tous les styles et permet aussi et surtout une véritable pédagogie par la musique pour des jeunes souffrant de troubles de comportements et/ou ayant subi un parcours de vie chaotique et mouvementé