Ploegsteert : la guerre 14-18 vue par des ados

Sylvette Vienne est professeur de français dans un collège à Houplines (France). À la veille du 11 novembre, elle et ses élèves de troisième secondaire vont se rendre au « Plugstreet 14-18 Experience » pour une lecture publique des textes de poilus écrits il y a 100 ans lors de la première guerre mondiale. « Ils seront une trentaine à lire des lettres de soldats, tant français qu’allemands » résume la professeur. « C’est important pour leur montrer une autre image de la guerre. Ceux du camp d’en face n’avaient pas non plus choisi d’être là. »

Plus d’informations sur cette soirée en mémoire des soldats, c’est sur notre édition digitale.