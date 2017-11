Adnan Januzaj chez les Diables: «Je suis devenu meilleur»

Adnan Januzaj n’avait plus été sélectionné depuis le 6 septembre 2015 à Chypre (0-1) et sa dernière montée au jeu date de novembre 2014 contre le pays de Galles (0-0) en qualifications pour l’Euro-2016.

L’attaquant de la Real Sociedad effectue un brillant début de championnat. « Je suis très content de ma sélection. Je veux aider l’équipe et bien faire mon travail », a confié le médian bruxellois, 22 ans, mardi à Tubize, qui avait été sélectionné pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. « Je me sens bien dans la compétition espagnole qui me convient bien. Je veux surfer sur cette bonne forme avec les Diables. Ce serait bien d’aller de nouveau à la Coupe du Monde. Je sais que je suis devenu meilleur footballeur, mais si je ne joue pas régulièrement dans mon club, cela devient difficile de prétendre à jouer avec les Diables rouges. Mais j’ai mes qualités et je me donne à 100 %. Si le coach veut me tester comme ailier, pas de problème, j’ai joué dans cette position chez les jeunes à Anderlecht. »