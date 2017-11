Roland, agressé en pleine journée dans la rue à Verviers parce qu'il est gay!

Ce mardi, Roland Mary est sous le choc. Le Verviétois n’arrive pas à croire à ce qui lui est arrivé ce lundi en fin de journée, vers 16 heures. « Je suis sorti de chez moi, rue des Raines, et je me dirigeais vers la rue du Collège. Je me rendais à la salle de sport. J’ai croisé trois hommes, des étrangers. Ils m’ont traité de ‘sale PD’, ont dit qu’on devrait ‘tous les tuer’ les gens comme moi, etc. C’était trois hommes entre 30 et 40 ans, je ne les connaissais pas du tout » raconte Roland Mary, qui n’a pas tardé à prendre des coups. « Ils m’ont insulté puis l’un d’eux m’a frappé au visage. Les deux autres regardaient et m’insultaient. Il m’a frappé à plusieurs reprises. Quand j’ai vu qu’ils s’éloignaient je me suis mis à courir dans l’autre sens », se souvient tristement le trentenaire qui a directement appelé la police pour expliquer ce qui s’était passé.

> Si le Verviétois ne connaissait pas ses trois agresseurs, pour lui, ceux-ci l’avaient sans doute déjà vu.

> « Il faut que ça se sache » : il témoigne pour faire changer les mentalités.