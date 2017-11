Zones 50 en ville: hausse des petits excès de vitesse

À 70 km/h, c’est la mort quasiment assurée. L’AWSR a passé au crible les statistiques de la police des excès de vitesse en agglomération depuis 2008. Premier constat, les Wallons ont eu le pied moins lourd dans les zones 50 en 2016 : 292.672 infractions contre 336.570 en 2014, année record.

Bonne nouvelle : les très grands excès de vitesse supérieurs à 30 km/h au-dessus de la limite ne représentent plus que 5 % du total. Les années précédentes, ce pourcentage oscillait entre 7 et 9 %. Les conducteurs sont-ils plus mesurés au volant ou est-ce là un effet des avertisseurs de radars qui leur évitent d’être pris ? « Selon une enquête que nous avons menée, les conducteurs qui disent utiliser un avertisseur sont ceux qui reçoivent le plus de procès-verbaux », indique la porte-parole de la Sécurité routière wallonne. On peut donc tabler sur un début de changement de mentalité.

Les Wallons n’ont toutefois pas définitivement renoncé à donner des gaz. « 2016 se caractérise par une part d’excès de moins de 10 km/ plus importante que les années précédentes », souligne Belinda Demattia.

> Pourquoi ? Et quelles sont les amendes ?

