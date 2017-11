L’hiver est à nos portes, pour preuve, la chaîne Info Meteo gérée notamment par le Verviétois Michaël Bleret a publié ce cliché, pris ce dimanche en début de soirée, au Mont Rigi. Les premiers flocons de la saison sont tombés, mais rien de significatif. On n’en attend pas plus dans les prochains jours.

Certains l’attendent, d’autres la redoutent, ce qui est certain c’est que « Winter is coming » pour paraphraser la célèbre série Game of Thrones. En effet, les températures hivernales frappent à notre porte et les premiers flocons de neige seraient même tombés du côté du Mont Rigi, ce dimanche, en début de soirée.

Contacté par nos soins, le météorologiste Pascal Mormal nous a confirmé avoir également vu la photo enneigée au Mont Rigi. « Je ne peux pas officiellement assurer qu’il s’agit bien de neige mais il y a une forte probabilité. Au vu de la texture, il me semble qu’il s’agit plus de neige et non de grésil. Mais notre station au Mont Rigi n’est pas assez équipée pour nous dire s’il s’agit de neige, de pluie ou autre », explique-t-il.

13 centimètres l’an passé

Néanmoins, rien d’inhabituel dans ces premières neiges de la saison qui seraient donc tombées le 5 novembre. D’après les statistiques, les premières neiges fondantes tombent habituellement début novembre dans les Hautes-Fagnes. Les premiers gros manteaux tombent eux d’habitude autour du 10 novembre. « Mais, au vu des prévisions, ce ne sera certainement pas le cas cette année », ajoute le météorologiste.

Il rappelle également que l’an passé, à la même époque, les Hautes-Fagnes avaient connu une belle période d’enneigement. Rappelez-vous, entre le 7 et le 15 novembre, on signalait jusqu’à 13 centimètres de neige du côté du Mont-Rigi.