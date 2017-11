Cette agression l’actrice américaine de 28 ans l’a vécue il y a trois ans raconte-t-elle sur Facebook. À l’époque des faits Kristina Cohen vue dans «Ladies Like Us» sortait «brièvement» avec un producteur, dont elle garde l’anonymat, ami d’Ed Westwick. L’acteur britannique aurait convié le couple à passer la soirée chez lui. C’était la toute première fois que l’actrice, originaire de Los Angeles, rencontrait le célèbre comédien interprète de Chuck Bass dans la série à succès «Gossip Girl».

Westwick aurait été très direct et n’aurait pas caché ses intentions en lançant un «nous devrions tous baiser», écrit-elle dans son témoignage. Souhaitant partir, l’actrice aurait été obligée par son compagnon de rester, Ed Westwick lui proposant de se reposer dans une chambre d’ami, celle-là même où le viol dénoncé aurait eu lieu.

«J’ai été réveillé abruptement par Ed, sur moi, ses doigts dans mon corps», raconte-t-elle ensuite. «Je lui ai dit d’arrêter, mais il était fort. Je l’ai repoussé aussi fort que possible, mais il a saisi mon visage dans ses mains, m’a secoué, et m’a dit qu’il voulait me baiser. J’étais paralysée, terrifiée. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais plus bouger. Il m’a maintenue et m’a violée.»

La jeune femme assure qu’elle a ensuite été «blâmée» par son compagnon qui l’a dissuadée de parler. «Il a rejeté la faute sur moi, en me disant que j’étais consentante. Il m’a dit que si je racontais cette histoire, Ed, qui a de l’influence dans le monde du cinéma, pouvait détruire ma carrière d’actrice. Et pendant longtemps, je l’ai cru. Je ne voulais pas être ’cette fille’.»

Westwick dément fermement ces accusations dans un court message qu’il a posté sur Twitter arguant qu’il ne connaît même cette femme: «Je ne connais pas cette femme. Je n’ai jamais contraint aucune femme d’aucune manière. Je n’ai jamais commis de viol.»