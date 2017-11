Denis Ducarme veut former les CPAS à détecter les signes de radicalisation

Denis Ducarme n’est pas que ministre des Classes moyennes, Indépendants, PME ou de l’Agriculture. Il se soucie aussi d’intégration sociale. En 2018, écrit-il dans sa note de politique générale, « je m’investirai dans les lignes directrices suivantes : l’activation comme meilleure protection contre le cercle vicieux de la pauvreté, un meilleur accès aux droits sociaux, une gestion responsable et un soutien renforcé des CPAS, entre autres via la simplification administrative ».

Parmi eux, il y en a un lié à la problématique de la radicalisation. « Dans le cadre des actions à prendre pour lutter contre le terrorisme, on a voté une loi, en 2017, pour mobiliser plus efficacement tous les acteurs de la vie sociale et les protéger en mettant en place un cadre juridique clair qui leur permette de collaborer avec les autorités judiciaires sans vider le secret professionnel de sa substance (…) J’ai dégagé un budget en vue de former les CPAS à la problématique particulière de la radicalisation. J’envisage une formation globale sur mesure des travailleurs des CPAS, par exemple via un module d’e-learning. Je souhaite le mettre à disposition vers mi-2018. »

> Un autre programme de formation sera lancé, soutenu par le Fonds européen pour l’asile, la migration et l’intégration.

