L'itinéraire du djihadiste verviétois Tarik Jadaoun, capturé et interrogé en Irak, révélé: de voleur belge à dirigeant de l'État islamique

Le Verviétois Tarik Jadaoun refait surface. Un article du site Iraqi News, qui publie une photo du terroriste et un extrait de son interrogatoire, raconte son « ascension », de petit voleur en Belgique à dirigeant de l’État Islamique en Syrie. Abu Hamza al-Beljiki aurait aussi formé des enfants de 8 à 13 ans au maniement d’armes à feu.

À la mi-octobre dernier, on annonçait que quatre djihadistes belges étaient détenus en Syrie : deux hommes et deux femmes. Parmi les hommes, il y a notamment le Verviétois Tarik Jadaoun, tristement célèbre pour avoir menacé à plusieurs reprises la Belgique dans des vidéos et qui avait été annoncé en août comme mort à Mossoul avant de réapparaître en septembre. Plusieurs journaux flamands avaient alors obtenu, de sources internes au sein des services de sécurité, l’information qu’il était en réalité toujours en vie.

Ce que semble confirmer un article publié ce 7 novembre par le site d’information en anglais Iraqi News, dédié au conflit irako-syrien. Il relate le contenu d’interrogatoires d’Abu Hamza al-Beljiki, le nom de guerre du Verviétois. L’article relate son « ascension », de petit voleur à Verviers à dirigeant de l’État islamique. On y apprend comment il s’est radicalisé, après avoir été recruté par l’État islamique par l’intermédiaire d’un camarade de prison. Comment il a rejoint la Syrie. Et son parcours au sein de l’État islamique (EI).

> Il aurait formé des enfants mais aussi supervisé des cellules et déclenché des attaques en Europe et aux USA.

> Les détails, et la photo de sa détention en Irak, sont à retrouver dans nos éditions digitales.