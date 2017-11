La voiture électrique reste un produit de riches

L’association européenne des constructeurs automobiles (ACEA) rappelle donc que la « VE » reste une affaire de gens aisés. « La part de marché des véhicules électriques ne dépasse 1% que dans les pays où le PIB par habitant est de plus de 30.000 € », indique Erik Jonnaert, Secrétaire Général de l’ACEA, qui rappelle donc que tous les pays européens ne sont pas égalitaires sur le marché de l’électrique et que les autorités européennes doivent en tenir compte dans leurs politiques et objectifs pour réduire la pollution automobile. Les chiffres montrent également que la part des voitures électriques n’est significative que dans les pays qui offrent des incitants pour ce type de véhicules. La voiture électrique ne se vend donc actuellement pas toute seule... « Pour stimuler les ventes de voitures électriques, il faut des incitants cohérents et harmonisés, ainsi que davantage d’investissements dans les infrastructures de recharge », conclut le Secrétaire Général de l’ACEA.