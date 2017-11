Durbuy: le père infanticide s'est fait sévèrement tabasser en prison, par un détenu Marchois de 53 ans

Le 30 septembre dernier, Eddy Michel, 37 ans, professeur de sport dans l’enseignement spécialisé, devait récupérer ses fils, Timothé et Jules, âgés de 4 et 7 ans. Leur maman, Madeleine, dont Eddy était fraîchement séparé, les avait déposés tôt matin face à la maison occupée par le papa, sur les hauteurs de Liège. Une dispute avait rapidement éclaté entre les deux anciens conjoints et Eddy Michel s’était montré violent.

Hors de lui, il était rentré avec les deux petits, puis les avait mis à mort en utilisant une arme blanche. Du côté de ceux qui ont connu le trentenaire, c’était l’incompréhension. Mais aussi, plus largement, pour tous, la colère.

Pour le protéger des représailles d’autres détenus de Lantin, dont bon nombre sont papas, Eddy Michel a été placé au huitième étage, un niveau plus surveillé. Néanmoins, c’est presque défiguré, et le crâne partiellement tondu pour permettre de réaliser des points de suture, que le trentenaire vient de comparaître devant la chambre du conseil de Liège...

