Vars: vivre la montagne de l'intérieur en mode freestyle (Photos + vidéo)

Initialement réservé à une petite minorité de pratiquants, le freestyle fait désormais partie des paysages enneigés. Des jeux olympiques aux plus petites stations de sports d’hiver, les snowparks et leurs modules divers ont poussé tels des champignons. Reste à apprendre à les dompter !

Le freestyle c’est tout d’abord s’amuser. Que ce soit sur de petites bosses en bords de pistes ou sur les « box » d’un snowpark, le but est de tenter des figures en y mettant du style. Si le snowboard a été à l’origine de cette pratique, depuis quelques années les skieurs ne sont pas en reste et peuvent, matériel adapté à l’appui, tenter les rotations, slides et autres flips.

Dans les domaines skiables du monde entier, des zones freestyle spécifiques sont maintenant signalées avec des niveaux de difficultés évolutifs et les écoles de glisses proposent quasiment toutes des leçons permettant de s’initier ou se perfectionner en la matière.

Autre institution, les camps font partie intégrante de l’univers du freestyle. Depuis les années 90, ces stages qui accueillent principalement des ados et de jeunes adultes, ont contribué à forger un esprit de groupe dans cette discipline aux codes bien définis. « Le but est de créer un esprit famille.

On passe pratiquement toute la semaine avec nos campeurs. Nous les logeons, les amenons sur les pistes, on s’occupe des repas et des activités après-ski. » nous explique Lucie Gonzalez, directrice de Pure Snowschool, une école de snowboard, et encadrante des NSV camps à Vars dans les Hautes-Alpes françaises.

Car si à la base ces stages ont pour but de faire progresser les pratiquants, c’est surtout une manière de vivre la montagne de l’intérieur. D’être intégré, par les locaux, dans des lieux et des ambiances propres à ses travailleurs saisonniers. Durant la semaine, outre les pique-niques du midi, préparés et apportés directement sur les pistes, différents repas et soirées sont partagés par tout le groupe. Raclette, tartiflette et genepi. La base.

De quoi assurer les 2h30 de cours du lendemain, suivit, après une pause bien méritée, d‘1h30 de pratique et d’analyse vidéo.

