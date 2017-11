Dries Mertens (12 buts et 7 assists en 18 matches avec Naples): «Je ne joue pas réellement comme un attaquant de pointe»

Le Louvaniste de 30 ans a abordé les deux prochains rendez-vous des Diables, contre le Mexique et le Japon. «Je pense que ce sont deux très bonnes rencontres de préparation. Cela va être différent de jouer une équipe européenne», a-t-il lancé, enthousiaste. «Je connais quelques joueurs mexicains que j’ai côtoyé au PSV Eindhoven, je suis curieux de jouer contre eux. Qu’importe le système de jeu, nous devrons faire la différence lors de ces deux rencontres.»

Le milieu offensif a ensuite évoqué la magnifique saison de son club, en tête de la Serie A après 12 journées. «Nous nous connaissons depuis longtemps maintenant et l’entente dans le groupe est très bonne. Cela va être compliqué de tenir le rythme mais nous allons tout faire pour», a ponctué celui qui a marqué 12 buts et délivré 7 assists en 18 matches avec Naples.

Mertens a toutefois tenu à faire la distinction entre son club et l’équipe nationale. «Ce n’est pas du tout la même chose car nous n’évoluons pas tous les jours ensemble, c’est totalement différent. Le temps est restreint pour apprendre un nouveau système par exemple. Je pense que ce n’est pas facile du tout d’être sélectionneur national.»

Le Belge, qui a déjà joué 23 rencontres officielles cette saison, est désormais titulaire à part entière dans son club. «Avant, je pleurais pour jouer tous les matches et maintenant que c’est le cas, je me dis parfois qu’un match de repos serait bien», a-t-il rigolé. «Je suis très heureux en ce moment, je prends beaucoup de plaisir et je veux évidemment disputer toutes les rencontres.»

La Belgique affronte le Mexique le 10 novembre à Bruxelles et le Japon le 14 novembre à Bruges pour deux matches de préparation en vue de la Coupe du monde 2018 en Russie dont le tirage au sort aura lieu le 1er décembre.