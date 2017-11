Épidémie de feux de voiture dans le Pays Noir

Vers 3h, les pompiers ont dû intervenir à la rue des Monts à Pont-de-Loup où un véhicule avait pris feu et un camion menaçait de s’embraser également. Un court-circuit dans la batterie serait la cause de l’incendie.

Un peu plus tard, à Jumet, ils ont été appelés pour deux engins incendiés. Quand ils sont arrivés sur place, le premier était totalement la proie des flammes et le second commençait à l’être.

Par ailleurs, un véhicule a également brûlé rue de Presles à Aiseau vers 1h15. Il s’agit, aussi, d’une cause accidentelle.

Enfin, une autre auto fut la proie des flammes rue des Petits Sarts à Viesville, aux alentours de 22 heures.