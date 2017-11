Un Bastognard condamné pour 17 agressions à caractère sexuel près de la Gare des Guillemins: il arrivait par derrière ses victimes et les caressait

Une vague d’agressions à caractère sexuel avaient eu lieu entre octobre 2014 et avril 2015 à Liège à proximité de la gare des Guillemins. En tout, 17 jeunes femmes avaient dénoncé les faits et rapporté avoir subi des attentats à la pudeur.

L’individu opérait toujours de la même manière. Il commettait les faits la nuit, dès 21 h 30, après avoir suivi et identifié ses proies. Il arrivait par derrière et par surprise, caressait les seins et le sexe des jeunes femmes au-dessus de leurs vêtements et, lorsqu’elles criaient, il cessait ses gestes et prenait la fuite.

L’agresseur avait notamment été repéré sur les caméras de surveillance de la gare puis identifié par certaines victimes. Il s’agissait d’un habitant de Bastogne âgé de 22 ans qui vivait comme un marginal à proximité de la gare des Guillemins.

Le jeune homme présentait un profil alarmant car il s’était comporté comme un prédateur. Il niait les faits et affirmait être homosexuel. Mais le tribunal l’a condamné pour l’ensemble des faits commis à une peine de 3 ans de prison avec sursis probatoire pour les deux tiers.