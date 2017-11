Des Verviétois et Disonais impliqués dans une fraude informatique mondiale

Le tribunal correctionnel de Bruxelles commence jeudi matin l’examen d’un dossier relatif à une importante fraude informatique bancaire. 21 personnes sont impliquées. Les russes sont suspectés d’appartenir à un réseau de hackeurs de comptes bancaires au Danemark. Ils utilisaient des Belges, dont certains Verviétois et Disonais, pour blanchir l’argent. Ceux-ci touchaient une commission.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles commence jeudi matin l’examen d’un dossier relatif à une importante fraude informatique bancaire. Dans cette affaire, vingt-et-une personnes, dix-neuf hommes et deux femmes, de nationalités russe et belge, sont prévenues pour vol d’argent au travers d’un piratage informatique de comptes bancaires au Danemark, pour blanchiment d’argent et pour association de malfaiteurs.

Certains des prévenus, de nationalité russe, sont suspectés d’appartenir à un réseau de hackeurs basé à Saint-Pétersbourg, qui piratait des comptes bancaires au Danemark.

Selon l’enquête, l’argent volé transitait ensuite par les comptes d’autres prévenus, de nationalité belge, avant d’être envoyé sur des comptes russes via Western Union.

Les prévenus russes proviennent de Saint-Pétersbourg et sont informaticiens, juristes et administrateurs de société. Ils auraient soutiré de l’argent en espèces sur des comptes d’une banque danoise, grâce à un logiciel d’accès direct à ses distributeurs de billets et à son réseau Web interne.

Verviétois et Disonais impliqués

Selon le parquet fédéral, le réseau russe s’était appuyé en Belgique sur des «mules», rémunérées pour prêter leurs comptes bancaires afin de blanchir l’argent débité frauduleusement. Celles-ci auraient perçu une commission de 20% de chaque somme qu’elles faisaient transiter par leurs comptes.

Ces «mules» sont des personnes «sans histoire» qui proviennent de différents coins de la Belgique (Ostende, Mettet, Waremme, Dison, Verviers, Courcelles, Jette, Ixelles, Anderlecht...)

L’argent était versé sur les comptes belges par petites sommes pour éviter d’attirer l’attention des banques et de la brigade financière. Puis, une fois virées sur des comptes bancaires russes, toutes les sommes étaient ensuite reversées à une même société en Russie.

L’enquête n’avait néanmoins pas pu aller plus loin. Les destinataires finaux de l’argent volé n’avaient pas pu être indentifiés.