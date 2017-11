Saint-Georges: le personnel de l'ASBL Mistral reprend le travail, la directrice est licenciée !

Les membres du personnel du Mistral à Saint-Georges reprennent le travail ce vendredi après avoir trouvé une solution, indique Julien Dohet, secrétaire politique au SETCa à Liège. Pour rappel, le personnel demandait de meilleures conditions de travail, lesquelles disent-ils se sont dégradées suite à l’arrivée d’une nouvelle direction il y a un an et demi. Ils revendiquaient également la réintégration du délégué syndical SETCa licencié pour faute grave après des violences sur un résident, ce qu’il conteste. On apprend aujour’hui via Belga que la directrice de l’ASBL est licenciée et que le travailleur, écarté pour faute grave, est finalement réintégré.