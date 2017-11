Un accident s’est produit au carrefour de la Gulpen, à Hombourg ce mercredi, vers 13h30. Police et pompiers se sont rendus sur place. Trois véhicules sont impliqués dans cet accident et deux personnes ont été blessées. En fin d’après-midi, la route était toujours fermée à la circulation.

Trois véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation qui s’est produit au carrefour de la Gulpen, à Hombourg. L’accident s’est produit aux alentours de 13h30. La police de la zone du Pays de Herve et les pompiers de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau se sont rendus sur place avec un véhicule de désincarcération, deux autres de balisage et deux ambulances.

Deux personnes ont été blessées dans l’accident dont une qui saignait à la tête.

Le brouillard et les mauvaises conditions climatiques seraient à l’origine du crash.

Vers 16 heures ce mercredi, la route nationale était toujours fermée à la circulation pour permettre le dépannage des véhicules.