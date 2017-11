Un Liégeois qui avait menacé Zuhal Demir condamné à 400€ d'amende et six mois de prison

Le tribunal correctionnel de Tongres a condamné un Liégeois de 25 ans à six mois de prison et à une amende de 400 euros pour avoir adressé dans le courant de l’année des menaces à la secrétaire d’État à l’Égalité des chances et à la Lutte contre la pauvreté, Zuhal Demir (N-VA). L’ordinateur qui a servi à l’envoi du mail a été confisqué.

Le 19 mars, le jeune homme s’était rendu sur le site internet d’un journal turc qui écrivait que Zuhal Demir était membre de l’organisation terroriste kurde PKK. D’après lui, un lien se trouvait au bas de l’article par lequel un courriel pouvait être envoyé à l’organisation. Dans son mail, l’homme écrivait que «ce genre de personne devrait être lynchée et pendue pour trahison et terrorisme et devrait recevoir la peine capitale». «Ce sont des chiens», ajoutait-il.

Devant le juge, il a expliqué qu’il en avait après les gens qui perpétraient des attentats suicides dans les supermarchés et les salles de concert et non après la secrétaire d’État elle-même. Il prétend qu’il n’avait pas remarqué que le mail était envoyé à l’adresse personnelle de Mme Demir. Un raisonnement qui n’a pas convaincu le juge puisque dans son message, l’homme s’est adressé à Mme Demir plutôt qu’au PKK. Le Liégeois avait également effectué des recherches à partir du mot-clef «zuhaldemir» et était tombé directement sur la page de la secrétaire d’État.

Zuhal Demir avait averti la police après avoir reçu le courriel, qui contenait également une menace d’attentat prévu pour le 16 avril. Une arme, pour laquelle aucun permis n’a été délivré, a par ailleurs été retrouvée à la suite d’une perquisition au domicile du jeune homme. Celui-ci a été condamné à verser la somme de 400 euros à la secrétaire d’État en guise de dédommagement.

L’avocate de Mme Demir, Charlotte Verhaeghe, n’a pas encore eu accès au jugement mais a déjà réagi à l’annonce de la condamnation. «La sentence nous paraît correcte. En tant que figure du monde politique, la secrétaire d’État est habituée à recevoir des mails d’injures. Cependant, les menaces personnelles sont intolérables. Nous espérons au moins qu’une telle peine découragera d’autres initiatives du même type.»

Zuhal Demir reversera les 400 euros de dédommagement à une bonne cause. «L’objectif de la secrétaire d’État n’est pas de tirer profit de cette situation», affirme son avocate.

C’est déjà la deuxième fois que le tribunal de Tongres condamne un homme pour avoir menacé la secrétaire d’État N-VA.