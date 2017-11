Les salaires minimum loin sous le seuil des bas salaires en Europe

Les salaires minimum devraient augmenter de 62% en Espagne, de 28% en Allemagne et de 20% en Belgique simplement pour atteindre 60% du salaire médian national à plein temps.

Dans 10 pays de l’UE, dont la Belgique, le salaire minimum se situe à 50% ou moins du niveau du salaire médian national, «ce qui à l’évidence fait qu’il est difficile pour ceux qui en bénéficient de vivre décemment avec l’argent qu’ils gagnent», relève la CES.

«Les salaires minimum sont beaucoup trop bas», estime Esther Lynch, secrétaire confédérale de la CES. «L’UE devrait fixer une date butoir à laquelle les salaires minimum légaux devraient atteindre au moins 60% du salaire médian et elle devrait ensuite se pencher sur la question du salaire minimum vital.»

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) apporte quelques précisions sur le salaire minimum en Belgique. Celui-ci est l’un des plus élevés en Europe, à 1.563 euros par mois, selon des données Eurostat. «Relever le salaire minimum alors que la plupart des secteurs ont déjà conclu des accords salariaux sur les augmentations salariales en fonction de la marge maximale salariée décidée plus tôt dans l’année (entre patrons et syndicats) n’est pas une bonne idée. Cela ne fera qu’augmenter notre handicap salarial, fera augmenter la pression sur les salaires supérieurs et n’est pas un bon signe pour notre compétitivité.»

Pour l’organisation patronale, régler la question des bas salaires à l’échelle européenne risquerait d’affaiblir la compétitivité de l’ensemble des pays de l’Union par rapport aux nations extra-européennes (Etats-Unis, Asie...).

La Confédération syndicale plaidera pour une augmentation des salaires minimum dans le cadre d’un plan d’action pour la mise en œuvre du Socle européen des droits sociaux.