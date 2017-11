Hesbaye: les bâtiments mis aux normes en prévention incendie

Entre les années 90 et 2000, en Hesbaye, plusieurs rapports de prévention incendie de bâtiments ont fait part d’une « trop grande souplesse, d’une interprétation ». Ces établissements, sur tout le territoire des 13 communes qui composent la zone de secours (et non uniquement dans les villes de Hannut et de Waremme) présentent donc aujourd’hui des lacunes en la matière.

> En réalité non-conformes, ils ne répondent donc pas aux normes en vigueur et peuvent compromettre la sécurité de leurs occupants.

> Les quatre conseillers en prévention de la zone de secours hesbignonne sillonnent les entités afin de vérifier la situation de nombreux établissements.