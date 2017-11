Province de Luxembourg: Le groupe Facebook «Flash, Crash…» a dépassé les 50.000 membres

Rédaction en ligne

Les conducteurs luxembourgeois connaissent forcément le groupe Facebook « FLASH, CRASH, POLICE CONTROLE Luxembourg belge et grand-ducal ». Depuis quelques années, ce groupe propose une véritable aide à la conduite quasiment en temps réel. Accidents, radars, contrôles, etc. : les membres du groupe informent régulièrement sur ce qui se passe sur nos routes. La communauté ne cesse de grandir et a récemment accueilli son 50.000 e membre !