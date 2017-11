La victime circulait sur un scooter et n’a pas survécu au choc.

Un dramatique accident a eu lieu ce mercredi soir sur la chaussée de Bruxelles à hauteur de Joli-Bois. Le conducteur d’une moto a heurté un poids lourd et n’a pas survécu. Il s’agit d’un Waterlootois d’une trentaine d’années qui circulait depuis le centre de Waterloo, vers Jolis-Bois. Malgré l’intervention des pompiers de Braine-l’Alleud et d’un SMUR, les secours n’ont rien pu faire pour sauver la victime.

L’accident a engendré d’importants embarras de circulation en pleine heure de pointe. La chaussée de Bruxelles a été fermée entre Jolis-Bois et le centre de Waterloo, une déviation a été installée via la chaussée de Tervueren et la Drève Richelle.