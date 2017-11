Mouscron: Le PLP Stade compte sur ses riverains

C. P.

Ce mardi 7 novembre, le Partenariat Local de Prévention a organisé une rencontre avec les riverains des différents clos et rues situées autour du Stade « Le Canonnier ». Le but de cette entrevue était d’informer la population du partenariat entre la police locale, via l’agent de quartier, le coordinateur et les riverains. Près de 60 personnes ont assisté à la réunion et elles ont beaucoup appris.