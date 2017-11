La reine Mathilde à la rencontre d'enfants d'un quartier défavorisé de New Delhi

La reine Mathilde, en visite mercredi après-midi dans un centre de l’International Center for Research on Women (ICRW), s’est rendue spontanément auprès des habitants d’un quartier défavorisé de New Delhi.

L’ICRW veut fournir aux adolescentes et jeunes femmes indiennes des outils pour leur émancipation.

Le centre visité par la Reine mercredi se trouve au cœur de Dakshinpuri, l’un des quartiers les plus défavorisés de la capitale indienne. La souveraine a été accueillie par des chants et des danses et a ensuite personnellement tenu à rencontrer les habitants du quartier, dont de nombreux enfants.

La reine Mathilde a pu prendre connaissance du programme «Plan-It Girls», développé par l’ICRW, qui vise des adolescentes d’écoles de la capitale indienne ainsi que de deux quartiers ruraux de l’état du Jharkhand, à l’est du pays. L’objectif est de promouvoir localement l’égalité des genres, en fournissant aux jeunes femmes des compétences notamment en vue d’une intégration professionnelle. Des professeurs, parents et enfants, mais aussi des hommes participent au programme, afin de soutenir les femmes vers leur émancipation. Ce programme touche actuellement environ 10.000 étudiantes.

Un autre outil a été mis en place avec un focus particulier sur l’école. Intitulé GEMS (Gender Equity Movement in Schools), le programme tente d’atteindre les jeunes femmes et hommes ainsi que les professeurs et les familles via le système scolaire public, afin de mettre un terme aux stéréotypes de genre profondément ancrés dans la société.

Le but de l’ICRW est aussi de faire comprendre aux jeunes femmes indiennes «qu’elles ont leur place dans la société et qu’elles peuvent prendre leur destin en main», souligne l’organisation.

La Reine est en Inde depuis dimanche à l’occasion d’une visite d’Etat. La délégation belge prendra jeudi la direction de Mumbai (Bombay), où Mathilde prendra entre autres part à une activité de l’Unicef.

