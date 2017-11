Eden Hazard invité du JT de RTL: «On a appris de nos erreurs à l'Euro 2016» (vidéo)

Le capitaine des Diables était à l’honneur ce soir au JT de RTL-TVI. Invité pour parler de sa carrière et de sa vie, le numéro 10 des Diables a répondu aux nombreuses questions de Michel De Maegd.

Sur la Coupe du Monde 2018

« On se prépare. On va essayer de faire une bonne saison dans nos clubs respectifs et puis bien se préparer pour faire une bonne compétition. Mais pour l’instant, on est plus concentré sur nos clubs. On aura le temps de penser à la Coupe du Monde plus tard, ce n’est pas tout de suite. Mais on est impatient de la jouer ».

Son objectif lors de cette compétition

« C’est toujours difficile à dire avant une Coupe du Monde parce qu’il y a des belles équipes. Mais on a envie d’aller le plus loin possible. On a envie de faire mieux que lors des précédentes compétitions. On a tous était déçu de la manière dont s’est terminée notre campagne à l’Euro 2016. C’est de l’histoire ancienne mais on avait commis des petites erreurs. Aujourd’hui, on a appris de ces erreurs. »

Le brassard de capitaine chez les Diables

« C’est une fierté. Jouer avec l’équipe nationale c’est déjà du bonheur mais porter le brassard ça fait plaisir. On est un peu le leader même s’il y a beaucoup de leaders dans l’équipe. »

Ce que représente la Belgique

« La Belgique ça représente beaucoup de chose pour moi. C’est là que j’ai grandi même si je suis parti à Lille à 14 ans. C’est là que mes parents et mon petit frère vivent encore. Ce sont mes racines. »

Le point fort de sa carrière

« Le doublé avec Lille car on n’était pas programmé pour gagner. Ce n’est pas plus facile de gagner avec Chelsea mais le club est plus programmé pour gagner. »

Son plus mauvais souvenir

« Il y en a plusieurs. La dernière saison avec Mourinho à Chelsea par exemple (lorsque le Portugais avait été limogé). En sélection j’ai aussi connu des hauts et bas. Au début, je n’étais pas toujours très bon »

Son rêve le plus fou au niveau sportif

« Remporter un trophée c’est toujours un rêve. Mais pour moi ça serait plus de jouer un maximum de matches, de donner du plaisir aux gens. »

Son rapport à l’argent

« J’essaie d’avoir un rapport le plus simple possible. J’ai la chance de faire quelque chose qui permet de gagner beaucoup d’argent. Je n’aime pas montrer que j’en ai beaucoup parce que je trouve que c’est un manque de respect pour ceux qui en gagnent moins que moi. J’essaie de ne pas en abuser, je me fais plaisir quand je peux, mais je ne le dépense pas n’importe comment. »

Son jardin secret

« C’est ma famille, ma femme et mes enfants. Je n’aime pas trop les exposer. J’essaie toujours de rester dans l’ombre. Après sur le terrain, tout le monde me connaît. »

Ses passions après le football

« Tout ce qui touche au sport. J’aime bien la NBA ou jouer à la playstation avec des amis. Mais le plus important, c’est de passer du temps avec mes enfants. »

Ce qu’on peut lui souhaiter pour la suite

« De continuer ma carrière, gagner le plus de trophée possible. Mais avant tout, avoir le sourire sur le terrain, de rendre les gens heureux et d’être heureux sois même. »

Le pire qui puisse lui arriver

« Arrêter le football car c’est toute ma vie. »

Son après carrière

« Je n’y pense pas encore. Je n’ai que 26 ans après tout. Mais je ne me vois pas entraîneur. Peut-être entraîneur des jeunes mais pas de professionnel. Si je n’étais pas devenu footballeur, je serai probablement devenu prof de sports comme mes parents. »