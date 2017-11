Bléharies : collision entre une voiture et un bus

Ce mercredi 8 novembre, peu avant 19h, une voiture de marque Mercedes a percuté un bus TEC, rue des Déportés, à Bléharies. Le bus venait du rond-point de la rue des Combattants et se dirigeait vers le Brunehall. Plusieurs voitures, garées devant la banque ING, ont obligé le bus à se déporter sur la bande de gauche. La voiture Mercedes descendait la rue des Déportés vers le rond-point et n’a pu éviter le bus. Elle l’a pris de plein fouet. « Le chauffeur du bus a fait des appels de phares à la voiture. Mais le chauffeur de la voiture a dit qu’il ne nous avait pas vus », expliquent deux passagères du bus TEC. Il ne restait que cinq ou six passagers à bord du bus et personne n’a été blessé. Le conducteur de la voiture était seul à bord de son véhicule et il n’a pas été blessé non plus. Le bus roulait doucement, mais on ignore si la voiture avait une vitesse excessive. La rue des Déportés a été complètement bloquée à la circulation durant une bonne demi-heure et les automobilistes ont dû être déviés.

C.D.