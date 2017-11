La folie «50 nuances de Grey» envahit le pays: toutes les salles d'Imagix affichent déjà complet

L es fans de la trilogie « 50 nuances de Grey » trépignent d’impatience, le dernier film débarque dans les salles obscures début février. Alors qu’elles doivent encore attendre quatre mois et qu’elles ne connaissent pas encore la date officielle de sa sortie, elles précommandent déjà leurs places. Certains cinémas font le plein.

Ils nagent dans le bonheur mais, dans « 50 nuances plus clair », ce bonheur est menacé.

Souvenez-vous, en février dernier, des milliers de femmes prenaient d’assaut les cinémas pour voir le deuxième opus de la saga « 50 nuances de Grey », intitulé « 50 nuances plus sombres ». Des complexes entiers affichaient complet. Toutes leurs salles étaient dédiées le temps d’un soir à ce seul et unique film. Au bénéfice d’un public exclusivement féminin. Chaînes de télévision, journaux et radios avaient suivi l’événement de près car… jamais, un film n’avait connu un tel succès ni n’avait rempli, le temps d’une soirée, quasiment toutes les salles de Belgique en même temps.

Flairant le retour de ce phénomène, les gestionnaires de cinéma ont décidé de relancer le concept en 2018 pour le dernier opus, « 50 nuances plus claires », annoncé début février. Le complexe Imagix a déjà lancé les réservations pour sa Ladies night.

Sold out en 10 jours

« Le 6 février 2018 (date provisoire), Anastasia Steele et Christian Grey seront de retour aux cinémas Imagix ! Une Ladies night qui, une fois encore, sera chaude en émotion et en animations. Tout comme l’année passée, nous prévoyons des complexes 100 % dédiés aux femmes. Les places sont nombreuses mais limitées… Donc la réservation est vivement recommandée ! » Une annonce qui a de suite suscité l’engouement parmi les fans.

Engouement, c’est peu dire ! En à peine dix jours, les complexes de Mons et Tournai sont complets. « C’est incompréhensible, du jamais vu ! »

