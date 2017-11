Tueurs du Brabant: notre reportage exclusif au cœur de la cellule d'enquête, dix enquêteurs et 2 millions de pages!

La première réunion de cette « nouvelle cellule du Brabant wallon » est prévue lundi. Autour de la table, dans la salle de réunion du palais de justice de Charleroi, il devrait y avoir, en plus de la juge d’instruction Martine Michel, 10 enquêteurs, un analyste criminel et le parquet fédéral !

On aurait vraiment aimé vous montrer les locaux où travaillent les enquêteurs de la cellule, cela n’aura pas été possible. La police fédérale n’aime pas les portes ouvertes… Et c’est bien connu : la vue de 3 ou 4 bureaux dépareillés avec leurs chaises à roulettes grinçantes et l’inévitable plante verte rachitique est de nature à donner des pensées tordues aux lecteurs de journaux !

> Qu’à cela ne tienne, nous sommes allés à la rencontre du dossier, au palais de justice de Charleroi.

> Les anciens reconnaîtront sans peine les lieux : il s’agit de l’ancien labo de la police scientifique et du local voisin.