«Félicitations à tous les +PITOYABLES+ et aux millions de gens qui nous ont donné une victoire raz de marée MASSIVE au collège électoral (304-227)!» a-t-il tweeté.

«Pitoyable» est le terme qu’avait employé Hillary Clinton, lors d’une réception de levée de fonds en septembre 2016, pour qualifier «la moitié» des supporteurs de son rival républicain, des «racistes, sexistes, homophobes, xénophobes, islamophobes». Le mot, depuis, est repris avec fierté par les partisans du milliardaire pour dénoncer le mépris perçu de la démocrate à leur égard.

Sur la photo accompagnant le message, le dirigeant est assis à son bureau dans l’avion présidentiel, entouré des collaborateurs qui travaillaient dans la campagne et l’ont suivi à la Maison Blanche, dont Jared Kushner, son gendre, Stephen Miller, conseiller, et Hope Hicks, directrice de la communication de l’exécutif.

Tous ont le pouce levé, et un grand sourire.

Le locataire de la Maison Blanche est en tournée en Asie.

Donald Trump a remporté 304 voix au collège électoral, selon le mode d’élection indirect du président des Etats-Unis. Ce score est inférieur aux deux victoires de Barack Obama (365 et 332), mais supérieur à ceux de George W. Bush (271 et 286). Hillary Clinton, comme elle le rappelle régulièrement, a obtenu une majorité des suffrages, 48% contre 45,9% pour le républicain.

Congratulations to all of the ”DEPLORABLES” and the millions of people who gave us a MASSIVE (304-227) Electoral College landslide victory! pic.twitter.com/7ifv5gT7Ur