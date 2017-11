La vérité de Ricardo Sa Pinto (Standard), dont le nom est cité dans un scandale de matches truqués en Grèce: «Je nie toute implication dans ce dossier»

Le football grec pourrait connaître le plus gros scandale de son histoire, avec une suspicion de matches truqués et un procès très attendu, dont la date n’a pas encore été fixée. Vingt-huit noms sont cités, dont celui de Ricardo Sa Pinto, l’actuel entraîneur du Standard, qui rejette toute implication.

Magouilles, grosses combines et relations troubles. La Grèce est secouée par un vaste scandale de corruption et de matches de football arrangés. Avec, au centre des débats et sans réelle surprise, l’Olympiacos Le Pirée, le club le plus puissant et le, plus titré du pays, et son propriétaire Evangelos Marinakis, très influent armateur milliardaire, ainsi que l’ancien président de la fédération grecque de football Giorgos Sarris, des dirigeants et actionnaires d’Atromitos, de Veria et Levadiakos, autant que des arbitres et des joueurs.

Mais aussi… Ricardo Sa Pinto, qui fait partie d’une liste de 28 personnes citées par la justice grecque dans le cadre d’une affaire qui remonte à l’année 2015, à l’époque où l’actuel entraîneur du Standard était à la tête d’Atromitos, club athénien suspecté d’avoir arrangé un match perdu 2 à 1 à l’Olympiacos, le 4 février 2015. Vingt-quatre heures avant que Sa Pinto, en désaccord avec ses dirigeants, ne soit démis de ses fonctions, et deux ans avant d’y revenir.

Si le Standard n’est évidemment pas concerné par cette affaire, le technicien portugais affirme ne pas l’être davantage. « À ce jour, je n’ai été contacté par aucune entité judiciaire grecque et rien ne m’a été signifié au sujet d’une affaire impliquant un match de première division grecque en 2015, à l’époque où j’y étais entraîneur », explique Sa Pinto. « Par ailleurs, lorsque j’entraînais l’équipe portugaise de Os Belenenses (NdlR : en 2015, après son premier passage dans le club d’Atromitos), je me suis rendu librement et de ma propre initiative en Grèce, où j’ai expliqué que je n’avais aucune connexion avec cette affaire. Suivant ce témoignage, la justice grecque a d’ailleurs décidé d’abandonner les charges qui pesaient indûment contre moi… »

