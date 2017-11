L’échéance se rapproche. En janvier prochain, l’accès au permis de conduire voiture (B) change en Wallonie. Le principe de la faute grave est de retour. Deux erreurs, et ce sera l’échec d’office. Actuellement, il faut obtenir au minimum 41 sur 50, peu importe le nombre de fautes graves. Mais tout ça va changer…

À partir du 1er janvier 2018, une faute grave entraînera la perte de cinq points. Et donc, le candidat échouera s’il se trompe deux fois pour ces catégories d’infractions. « Cela va être la catastrophe ! », prédisait David Barattucci, vice-président de la FAA. « Le taux d’échec au théorique va exploser. Pour autant qu’elles soient prêtes, je conseille aux personnes de présenter l’examen selon l’ancienne formule et de ne pas attendre le 2 janvier prochain. Mais il est important de bien connaître son code car on ne peut pas compter sur la chance pour réussir », nous disait-il il y a quelques semaines.

Le rush dans les auto-écoles

Les centres d’examens ont donc logiquement été pris d’assaut en cette fin d’année ! « Comme pour toutes les périodes de vacances scolaires, nous avons eu davantage de candidats au théorique durant la semaine de Toussaint. Mais cette fois, cela a été le rush », constate Virginia Li Puma d’Autosécurité, l’organisme qui contrôle la majorité des centres d’examen en Wallonie.

L’affluence devrait être encore plus forte durant les dernières semaines de décembre. Autosécurité a donc anticipé en élargissant notamment ses heures d’ouverture.

