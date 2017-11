Première ambassadrice du pays, la reine Mathilde «vend» la Belgique de la meilleure des manières en Inde: «Je vais faire un deal avec vous»

La Reine est la première ambassadrice du tourisme belge. Nous avons pu le voir de près, hier, lors de l’entretien de Mathilde avec le ministre en fonction et les tour-opérateurs indiens.

Les temps changent. Pour les journalistes qui suivent la visite d’État du Roi aussi. Avant, on était priés de quitter la salle dès que la séance photo était terminée. Cela durait en général deux minutes et nous n’avions pas accès au plus intéressant : le contenu.

Ici, à New Delhi, nous avons eu la chance de rester pendant trente minutes dans le sillage de Mathilde. Elle avait rendez-vous avec le ministre du Tourisme indien et quelques tour-opérateurs du pays.

Du pain bénit pour les journalistes de la presse écrite qui ont pu découvrir une autre facette de Mathilde. La Reine est la première ambassadrice de notre pays à l’étranger.

