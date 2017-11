Le danseur et chanteur Loïc Nottet, qui avait représenté la Belgique au concours Eurovision de la chanson en 2015, a remporté le « MTV Europe Music Award » de « Best Belgian Act », ou meilleur artiste belge, qui lui a été remis mercredi soir à Anvers.

La nouvelle est relayée par MTV, qui indique que le jeune Hennuyer est donc en lice pour le titre de « Best Worldwide act » qui sera décerné lors de la grande soirée des MTV EMA 2017, dimanche à Londres.

Cet événement, avec la star Rita Ora chargée de la présentation, verra des artistes d’envergure mondiale départagés dans différentes catégories. L’Américaine Taylor Swift est notamment nommée pour 6 récompenses.

Mercredi, une « pré-soirée » avait lieu à Anvers, à Plein Publiek. Loïc Nottet a été préféré à Lost Frequencies, Coely, Bazart et Oscar And The Wolf.