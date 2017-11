Livio, 9 ans, violemment percuté par un véhicule l'été dernier, a reparlé pour la première fois depuis le terrible accident

Le 24 août, en pleine zone 30, Livio Salverius a été violemment percuté par un véhicule et projeté à plus de 20 mètres. En vacances avec toute sa famille montoise dans le parc résidentiel La Longue Taille, à Forges (Chimay), l’enfant faisait une balade à vélo avec son frère jumeau Alessandro.

Victime d’un grave traumatisme crânien, l’enfant de 9 ans a longuement été plongé dans le coma. Ses jours étaient en danger. Il n’en est sorti que le 10 septembre.

Depuis il est en revalidation au centre hospitalier neurologique William Lennox, à Ottignies, encadré par des kinés, ergothérapeutes, spécialistes en médecine physique, logopèdes et autres neuropédiatres.

Sa maman Stéphanie est à ses côtés durant toute la semaine, son papa Olivier prend le relais durant les week-ends. « Cela faisait quelque temps que je l’entraînais à prononcer des lettres », dit Olivier Salverius.

Jusqu’à ce samedi. Deux mois et treize jours après le terrible accident, Livio a retrouvé la parole. « Je lui ai demandé qui j’étais, raconte Olivier. Et j’ai eu droit à un « papa » très léger, comme quand on parle tout bas. J’avoue, j’ai pleuré pendant 30 minutes et rameuté toutes les infirmières pour voir si je ne rêvais pas. »

