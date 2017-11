Une nouvelle disparition inquiétante a été signalée, chez nos voisins français. Coline, une jeune femme de 17 ans, n’a plus donné de nouvelle depuis ce mercredi matin. La police nationale a lancé un appel à témoins.

La jeune femme, mineure, mesure 1m75 et est de corpulence normale. Elle n’a plus donné signe de vie depuis ce mercredi matin et la police nationale qualifie cette disparition d’inquiétante. Un appel à témoins a été lancé.