Mouscron: Julien Segard va réaliser un film sur le phénomène Jean Van Loo (+vidéo)

Quatre ans après avoir réalisé un «teaser», une sorte de mise en bouche de quelques minutes, de son projet, le réalisateur Julien Segard, 32 ans, a réussi à convaincre des partenaires de l’aider, ainsi que le producteur, dans cette aventure qui lui trottait dans la tête depuis plusieurs années : faire un film sur le producteur Jean Van Loo. « J’ai toujours été fasciné par les histoires que me racontait Ginette, qui a été l’épouse de Jean Van Loo, ainsi que son fils Jean-Yves. J’ai la chance de pouvoir être libre et donc de pouvoir raconter sa vie avec ma vision », souligne-t-il. « De Jimi Hendrix aux Moody Blues, en passant par Madonna, tous ont croisé la route d’un certain Jean Van Loo. Ce film dresse le portrait fascinant d’un producteur autodidacte et téméraire, créateur de titres phares tels que « Brasilia Carnaval » et « Born to be Alive », des tubes rock, pop et disco qui marqueront leurs époques, des sixties aux eighties. »

Julien Segard lance un appel aux personnes qui auraient des archives concernant la vie mouvementé de Jean Van Loo

