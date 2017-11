Brico, Gamma, Hubo, Mr Bricolage: l'inspection fédérale de l'environnement retire neuf modèles de poêles à bois du marché

Les poêles suivants sont concernés par ce retrait: le poêle Vulcanus, qui était vendu chez Monsieur Bricolage, le poêle Denver, disponible chez Hubo, et les poêles Atomium plus, Castilla plus, Boston plus, Madrid plus et les modèles Luis plus, Malaga plus et Rioja plus, qui étaient vendus chez Brico, Hubo, Monsieur Bricolage et Gamma.

Ces modèles qui ne satisfont pas à la réglementation en vigueur, ne peuvent donc plus être vendus en Belgique, précise l’inspection fédérale de l’environnement. «Ils émettent en effet plus de particules fines et de CO que les autres poêles. Ils sont nocifs pour l’environnement et leur faible rendement énergétique a un effet sur le réchauffement climatique», justifie-t-elle.

Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement a publié la liste des poêles conformes à la législation sur son site health.belgium.be.